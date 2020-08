Corinthians emite comunicado sobre Pedrinho

Corinthians emitiu, esta quarta-feira, um comunicado oficial a confirmar o novo acordo assinado com o Benfica por Pedrinho, que reduz o pagamento de 20 para 18 milhões de euros das águias pelo passe do extremo brasileiro.





"O Sport Club Corinthians Paulista informa que, em nome de seus interesses financeiros e esportivos, firmou com o SL Benfica (POR) uma repactuação dos termos de valores e prazos envolvendo a transferência do atleta Pedrinho.É do conhecimento público que o Corinthians trabalhava para receber a antecipação dos € 20 milhões referentes à transferência do jogador. O clube português, porém, esperava vincular o negócio de Pedrinho com outra transferência: a aquisição, por parte do Corinthians, de 50% dos direitos do atleta Yony González, recentemente dispensado, pelo valor de € 3 milhões – o que, na prática, resultaria num ganho de €17 milhões para os cofres alvinegros.O Corinthians entende que as duas negociações nunca estiveram vinculadas e que estaria plenamente seguro de seus direitos, caso questionasse junto à Fifa as atuais intenções do Benfica. No entanto, dadas as circunstâncias geradas pela pandemia e diante de um câmbio altamente favorável do euro, a diretoria alvinegra decidiu fixar a quantia em € 18 milhões. O valor atual se traduz no câmbio de hoje em R$ 12 milhões a mais do que os € 20 milhões significavam na data do primeiro contrato de venda.No que diz respeito a prazos, o novo acordo selado estabelece que a primeira parcela será paga pelo Benfica em agosto de 2021. Com os novos termos já assinados e em mãos, o Corinthians procederá imediatamente à antecipação dos valores referentes a Pedrinho", pode ler-se.