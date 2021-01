Corinthians espera receber "grande parte que falta da venda de Pedrinho" nos próximos dias

O Corinthians assume que já recebeu parte da verba da venda de Pedrinho ao Benfica, esperando que nos próximos dias entre nos cofres do clube brasileiro novo montante da dívida encarnada.





"Entrou uma parte da verba no ano passado, pagámos umas contas, mas o restante ainda não. Estamos em transição, com Wesley a assumir a parte financeira, também a tentar fazer com que isso aconteça o mais rápido possível. Precisamos desse recurso. Mas mesmo sem ele, o Corinthians tem vindo a pagar muitos dos seus compromissos. Como disse, vamos renegociar outros, alongar prazos, e esperamos que nos próximos dias grande parte que falta da venda do Pedrinho entre, o que vai nos ajudar muito", sublinhou o novo presidente do Corinthians, Duilio Monteiro Alves.Recorde-se que o médio brasileiro transferiu-se para o clube da Luz esta temporada, num negócio de 20 milhões de euros.