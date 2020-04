Corinthians já se despede de Pedrinho: «Esse menino é um exemplo de dedicação à família»

Com o estadual paulista parado e sem perspetivas de regressar devido ao surto do coronavírus, Pedrinho já não deverá voltar a atuar pelo Corinthians. Por isso, é já em tom de despedida que os dirigentes do emblema brasileiro falam do jovem médio, que a partir da próxima temporada irá representar o Benfica.





É o caso de Jorge Kalil, diretor do departamento médico do Corinthians, que nas redes sociais deixou uma mensagem de despedida ao futuro jogador das águias com um forte elogio pelo meio. "Foi uma honra tratar o seu pai. Agora vais realizar um sonho de jogar na Europa! Esse menino é um exemplo de dedicação à família! Que DEUS o acompanhe!", escreveu o médico do Timão.