Corinthians quer antecipar verba parcial da venda de Pedrinho

O Corinthians pretende antecipar parte do dinheiro da transferência de Pedrinho para o Benfica, segundo noticiou a Yahoo Esportes.

O clube brasileiro tem problemas de tesouraria e equaciona levar a cabo uma operação financeira semelhante àquela montada na venda de João Félix da Luz para o At. Madrid. A antecipação de receita não terá o envolvimento do Benfica, que aguarda a chegada do médio em junho, a troco de 20 milhões de euros, pagos em cinco anos. O agora camisola 10 foi preterido nos últimos dois jogos oficiais do Timão no campeonato paulista, apesar de estar apto para jogar: suplente utilizado ante o São Paulo e ontem ante o Água Santa, regressou à equipa a tempo de defrontar o Club Guaraní, na Taça Libertadores, não conseguindo evitar a eliminação de uma prova em que o Corinthians acalentava grandes expectativas.