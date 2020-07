Corinthians volta a reforçar que Yony González pode regressar ao Benfica

Matias Ávila, diretor financeiro do Corinthians, reforçou a possibilidade de Yony González pode regressar ao Benfica apesar da opção de compra obrigatória que o emblema brasileiro tem pelo extremo colombiano.





"Existe essa possibilidade. Ele não realizou o número de jogos que tornaria a compra obrigatória. O pagamento do Yony é parcelado tal como o do Pedrinho. Isso é uma decisão do departamento de futebol. Não posso adiantar-me, não tenho informações sobre isso. Como mudou a janela de transferência, é possível que não tenha cumprido. Não sei se são cinco ou seis jogos mas ele só fez quatro jogos. Desejo que ele fique mas isso não passa pelo departamento financeiro. Existe um contrato. Se ele não cumprir um mínimo de jogos, o Corinthians não tem a obrigatoriedade de o comprar. Sendo o pagamento feito em tranches, se ele ficar não nos trará qualquer problema. Está dentro do nosso planeamento", reiterou o dirigente à Rádio Bandeirantes.Esta é uma questão que já havia sido apontada pelo empresário do jogador , Gianluca de Franco, a 19 de maio. Algo que o próprio Timão negou pelo diretor de futebol , Duílio Monteiro Alves: "Temos um contrato assinado que prevê a compra obrigatória a meio do ano."