Coronavírus: Benfica antecipa consequências do ponto de vista financeiro

Luís Bernardo abordou esta terça-feira de que forma o novo coronavírus pode afetar o Benfica e não escondeu que podem haver consequências do ponto de vista financeiro. Isto horas depois de ter sido anunciado que os jogos desta jornada da I e II Liga decorrerão à porta fechada.





"Há sempre do ponto de vista financeiro, mas aqui a prioridade de toda a comunidade é garantir medidas de contigência para que este vírus não se alastre. E sabemos que grandes concentrações podem gerar isso. Temos que estar conscientes acerca da gravidade da situação, sem alarmismos e tomar as medidas necessárias", vincou o diretor de comunicação em declarações à BTV, explicando de que forma os encarnados se mostram atentos."O Benfica e a Benfica SAD tem acompanhado a todo o momento as recomendações da Direção Geral de Saúde, das ligas e federações das diferentes modalidades e tem vindo a implementar as medidas, para dar concretização a essas realizações. Soube-se isso nas últimas horas e estamos a trabalhar isso para precaver as diversas situações. Ver quem está dentro do propio estádio, mas também estamos a analisar os processos de ressarcimento de quem pagou bilhete antecipadamente ou quem tem Red Pass para que nas próximas horas esteja toda a informação implementada. Estamos a falar do futebol e de outras modalidades. Temos diferentes situações. Por exemplo, os jogos que foram suspensos nas próximas duas semanas, nas camadas jovens, que foram adiados. De qualquer maneira, também estamos a fazer reuniões para saber que medidas preventivas deveremos adotar, se são necessárias medidas mais restritivas ou mais fortes", reiterou Bernardo.