Coronavírus: Benfica anuncia novas medidas de prevenção e contingência

O Benfica anunciou novas medidas de prevenção e contingência por causa do coronavírus: jogos de todas as modalidades à porta fechada e atividades desportivas dos escalões de formação suspensas.





"No âmbito das medidas preventivas e de contingência à propagação da COVID-19, e na sequência do processo de rigoroso acolhimento e implementação das decisões e recomendações provenientes da Direção-Geral da Saúde e demais organismos e entidades oficiais, a Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD e o Sport Lisboa e Benfica informam sobre o conjunto de novas medidas que hoje foram determinadas:1 – Todos os jogos das modalidades seniores femininas e masculinas que se realizem nas instalações do SL Benfica, até data a comunicar oportunamente, serão realizados à porta fechada;2 – Todas as atividades desportivas dos escalões de formação de todas as modalidades (incluindo as Escolas de Futebol) serão suspensas até data a comunicar."