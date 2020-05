Benfica de regresso aos treinos em conjunto

O Benfica realizou esta segunda-feira o primeiro treino com todo o plantel desde a paragem devido à pandemia da covid-19 e quando falta pouco mais de duas semanas para o reinício da Liga NOS.

"O Benfica regressou nesta segunda-feira, e pela primeira vez desde a interrupção das competições devido à pandemia da covid-19, aos treinos de conjunto, conforme protocolado. Passados mais de 60 dias, o treinador Bruno Lage voltou a liderar uma sessão de trabalhos no Centro de Estágio do Seixal com todos os jogadores em simultâneo", lê-se numa nota publicada no site oficial dos encarnados, em que também são disponibilizadas algumas fotografias da sessão.

Benfica voltou aos treinos de conjunto: veja as imagens



Benfica voltou aos treinos de conjunto: veja as imagens

Os campeões nacionais já tinham regressado ao trabalho no início de maio, mas com sessões individualizadas e com o plantel divido em quatro grupos.

A I Liga, liderada pelo FC Porto, com um ponto de vantagem sobre o campeão Benfica, e que foi suspensa em 12 de março, após 24 jornadas, vai regressar a partir de 04 de junho, com os 'encarnados' a receberem o Tondela, na 25.º jornada.

Falta disputar um total de 90 jogos do principal escalão do futebol nacional, o único que não foi cancelado devido ao novo coronavírus, assim como a final da Taça de Portugal, que vai opor Benfica e FC Porto.