Coronavírus: Jota faz continência aos heróis da batalha

No dia do seu 21º aniversário, Jota foi também o eleito para uma animada conversa com um ex-militar. O sargento Bexiga está atualmente na reserva do Exército nacional e a qualquer momento poderá ser chamado para entrar em ação na resposta ao novo coronavírus. E na nova promoção das águias (Não vá. Telefone!), o dianteiro do emblema da Luz entrou logo com boa-disposição. "Sargento, às suas ordens!", brincou Jota, partindo de pronto para um tom mais sério.





"Se não for chamado, é bom sinal, no sentido de que a situação está controlada e não precisamos de mais meios para combater. Da minha parte, quero desde já agradecer pelo serviço que presta e por estar disponível para voltar. A vocês, que são os verdadeiros heróis, boa sorte! Antes dos jogos, costumamos dizer que vai correr tudo bem. Agora, é como se fosse um jogo para si. E vai correr tudo bem!", rematou o jovem.A fechar, desde logo a promessa do sargento Bexiga de que, assim que for possível voltar a assistir-se a jogos nos estádios, tentará sentar-se na Luz para ver o Benfica. Atento, o miúdo sublinhou ainda que até fará questão de se encontrar com o militar e com ele trocar algumas palavras. De preferência, num dia de mais uma vitória para os encarnados, como brincou a dupla em videochamada.