Coronavírus: Museu Cosme Damião oferece atividades

O Museu Cosme Damião lançou um projeto que "permitirá a todas as pessoas realizarem atividades sem saírem de casa", apelando assim ao isolamento.





Através do site, os adeptos podem encontrar desafios e o primeiro aconteceu já ontem.No Dia do Pai, os encarnados colocaram à disposição um galhardete do clube que poderia ser recriado entre filhos e progenitores.