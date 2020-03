Coronavírus: Reforço do Benfica em isolamento

O mais recente reforço do Benfica, Pedrinho, não está entre as opções do Corinthians para o encontro deste domingo diante do Ituano. O extremo brasileiro esteve em Portugal a concluir os últimos detalhes da negociação com as águias e vai permanecer isolado até à próxima quarta-feira por precaução.





De acordo com as últimas indicações do Ministério da Saúde, todas as pessoas que viajaram para a Europa deverão permanecer em isolamento por um período mínimo de sete dias, mesmo que não tenham apresentados quaisquer sintomas do novo coronavírus (COVID-19)."Estamos a cumprir as recomendações dadas pelo Ministério da Saúde nesta sexta-feira. O Pedrinho ficará em isolamento até quarta-feira [dia 18]. É uma questão de precaução e de cumprir os protocolos e orientações de vigilância epidemiológica", afirmou o médico da formação paulista, Ivan Grava.O Corinthians é o terceiro classificado do grupo D do Campeonato Paulista, com 10 pontos em 9 jogos, enquanto que o Ituano é o último classificado do grupo C, com 9 pontos.