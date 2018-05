Continuar a ler

A PJ continua a investigar o jogo do Rio Ave com o Benfica que envolve o mesmo empresário.





A PJ continua a investigar o jogo do Rio Ave com o Benfica que envolve o mesmo empresário.

O ' Correio da Manhã ' avança esta quarta-feira que a Polícia Judiciária está a investigar um empresário com ligações ao Benfica, César Boaventura, por suspeita de aliciamento de pelo menos quatro jogadores do Marítimo, um deles é o defesa direito Patrick que terá sido alvo de aliciamento.Em causa está um jogo da época passada em que as águias perderam.