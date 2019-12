Correio da Manhã avança que MP aponta novo crime a Luís Filipe Vieira

Luís Filipe Vieira foi ouvido na última sexta-feira, na Polícia Judiciária, no âmbito do processo Lex. Foi confrontado com as conversas telefónicas que envolvem Rui Rangel e o advogado Jorge Barroso e que, na perspetiva das autoridades, indiciam que Vieira prometeu um cargo ao juiz - na universidade que o Benfica pretendia criar - se, em troca, conseguisse acelerar um processo de litígio fiscal que corria em Sintra.





Leia a notícia completa no Correio da Manhã