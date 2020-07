'Correio da Manhã' avança que três juízes vão ser julgados com Luís Filipe Vieira

Em contrarrelógio para acelerar a acusação, Maria José Morgado, agora no Supremo Tribunal de Justiça, e elementos da PJ ligados ao combate ao crime económico, redigem o documento do processo Lex que vai sentar no banco dos réus Luís Filipe Vieira e três juízes desembargadores: Rui Rangel, Fátima Galante e Vaz das Neves.





Segundo o ' Correio da Manhã ', as cunhas na Justiça vão também levar a julgamento, para além do presidente do Benfica, a atual companheira do juiz Rui Rangel e um funcionário do Tribunal da Relação de Lisboa.