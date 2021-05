'Correio da Manhã' diz que contribuintes pagam 181 milhões por dívidas de Luís Filipe Vieira

As perdas do grupo económico de Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, são as segundas mais elevadas na lista dos 20 maiores devedores do Novo Banco (NB), com créditos e ativos associados abrangidos pelo Acordo de Capitalização Contingente (ACC), pelo qual os contribuintes pagam ao NB os prejuízos gerados pelos créditos tóxicos dos seus clientes. Segundo o 'Correio da Manhã', de julho de 2016 ao final de 2018, os créditos da Promovalor deram ao NB perdas de 181 milhões de euros. Como os créditos estavam abrangidos pelo ACC, foram os contribuintes que pagaram ao NB, através do ACC, as perdas milionárias da Promovalor.





Recorde-se que Vieira é ouvido esta segunda-feira na comissão parlamentar de inquérito ao NB.