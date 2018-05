José Couceiro coincidiu com João Amaral no V. Setúbal e considera que o "miúdo com muito talento" chegou agora ao Benfica porque "acreditou sempre em si". "Como diz o meu amigo Quinito, o João faz-lhe lembrar o Vítor Paneira na forma como apareceu e cresceu. Sei que são um bocado diferentes mas fico muito feliz. Estas são as nossas grandes medalhas… Ver os jogadores crescerem e conseguirem tão rapidamente chegar a um patamar tão elevado", vincou o técnico, recordando a estreia do ex-Pedras Rubras pelos sadinos, precisamente frente ao Benfica: "Aos 10 minutos de jogo, o João pensava que já havia 80 (risos). Já quase que queria ser substituído. Trabalhou muito e, de um ano para o outro, aumentou seis quilos de massa muscular", apontou Couceiro.