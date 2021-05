Coudet não larga Cervi

O interesse do Celta de Vigo em Cervi mantém-se bem vivo e, segundo noticia o jornal ‘Marca’, o técnico dos galegos, Eduardo Coudet, quer sentar-se à mesa com os responsáveis do clube nos próximos dias para definir as contratações de 2021/22. Ao contrário do que é habitual no clube, o treinador pretende ter um papel mais ativo na construção do grupo, tendo Coudet apontado já uma vez mais Cervi como prioridade.

A ideia é garantir mais um jogador que se possa adaptar rapidamente, até pela facilidade da língua. O extremo das águias esteve perto de ser reforço da equipa de Vigo em janeiro, num negócio a rondar os 4 M€, mas o surto de Covid-19 levou a que o canhoto fosse de novo titular.