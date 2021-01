Situação preocupante de Covid-19 no Benfica. O clube da Luz emitiu um comunicado a informar que desde sábado foram detetados 17 novos casos de COVID-19 entre staff, equipa técnica e jogadores.





"Perante estes dados, na defesa da saúde pública e da integridade física dos atletas envolvidos, o Benfica remete para a DGS a decisão de se apresentar em competição nos próximos 14 dias", refere o clube da Luz.O Benfica tem marcado para amanhã o jogo com o Sp. Braga para a Taça da Liga.Segunda-feira, soube-se que Waldschmidt testara positivo, Gilberto e Everton estava isolados e que João de Deus, Pietra e Fernando Ferreira - adjuntos de JJ - também estavam infetados. No comunicado desta terça-feira não há referência a nomes.