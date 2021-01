Covid-19 faz razia no Benfica: os 10 jogadores infetados, o dilema da baliza e o calendário

Uma autêntica razia no plantel do Benfica com casos positivos de Covid-19. O guarda-redes Odysseas Vlachodimos e o extremo Everton são os dois casos mais recentes, conhecidos este domingo, aumentando para 10 o número de casos de infeção na equipa orientada por Jorge Jesus. O guarda-redes grego, de 26 anos, é o habitual titular da baliza do Benfica, enquanto o extremo brasileiro Everton, de 24, também costuma fazer parte das opções iniciais do técnico.





Os dois jogadores aumentam assim o número de infetados com o novo coronavírus no plantel, que provoca a covid-19, juntando-se a Otamendi, Nuno Tavares, Vertonghen, Diogo Gonçalves, Grimaldo, Gilberto, Waldschmidt e Helton Leite.Nesta altura, Mile Svilar é o único guarda-redes do plantel principal que o técnico tem disponível. O belga ainda não tem qualquer minuto somado esta época na equipa de Jorge Jesus, mas já jogou ao serviço da equipa B. Perante a ausência de Vlachodimos e Helton Leite é expectável que Fábio Duarte, guardião da equipa B, seja convocado por Jorge Jesus para a receção ao Nacional (amanhã, 17H30). O jovem guarda-redes já tem sido presença nos treinos da equipa principal e agora deve estrear-se no banco de suplentes do Benfica.Desde o encontro com o FC Porto, há uma semana, que o surto de Covid-19 disparou nos encarnados, atravessando todas as áreas. Neste momento, são já 28 os casos ativos, assinalando-se os positivos de Luís Filipe Vieira e de todos os elementos da equipa técnica (10) de Jorge Jesus.O vírus que provocou a pandemia mundial apanhou 24 jogadores do plantel benfiquista, incluindo os 14 que já recuperaram. Sendo assim, ainda há seis elementos resistentes à Covid-19. A saber: André Almeida (está lesionado), Ferro, Samaris, Chiquinho, Rafa e Ferreyra.Aos 10 atletas atualmente infetados - Otamendi, Nuno Tavares, Vertonghen, Diogo Gonçalves, Grimaldo, Gilberto, Waldschmidt, Helton Leite, Vlachodimos e Everton - juntam-se Svilar, Darwin, Weigl, Taarabt, Pizzi, Jardel, João Ferreira, Seferovic, Gonçalo Ramos, Cervi e Gabriel, além do caso de Pedrinho, que chegou a estar em isolamento após um resultado inconclusivo, em agosto.Nas próximas semanas, o Benfica não ter de fazer qualquer deslocação longa em competição, evitando assim viagens mais morosas de autocarro ou entradas em aviões. Afinal, os cinco embates que se seguem são todos disputados em Lisboa: quatro no Estádio da Luz (Nacional, Belenenses SAD, V. Guimarães e Famalicão) e outro em Alvalade, contra o Sporting. Um cenário favorável tendo em conta os atuais condicionalismos no grupo.