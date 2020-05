Craque do Botafogo apontado ao Benfica com mais tubarões no encalce

Luís Henrique estreou-se no final da época passada pela principal equipa do Botafogo e já é seguido por vários tubarões do futebol europeu, entre os quais o Benfica, de acordo com o jornalista Nicòlo Schira.





O extremo brasileiro, de apenas 18 anos, tem uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros e finda contrato em 2022. Além das águias, Henrique tem sido visto pelos italianos da Juventus e pelos ingleses do Wolverhampton.Ao todo, o extremo-direito soma 10 jogos oficiais e tem um golo apontado em 2020.Ainda esta semana Luís Henrique se mostrou feliz pelo seu trabalho estar a ser seguido na Europa. "Isso deixa-me feliz e bem mais motivado para me dedicar ao Botafogo. Em relação aos valores, isso não me importa muito. Claro que é uma coisa boa, mas acho que é a consequência do meu trabalho", explicou em declarações ao GloboEsporte.