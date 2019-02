Cresce a esperança pela hora de Jota

Jota ganhou assento definitivo na equipa principal com a chegada de Lage, mas ainda não foi aposta do técnico. O jovem tem vindo a integrar, de forma consecutiva, as convocatórias do Benfica, mas ainda não saltou do banco de suplentes. Tal sucedeu no encontro com Aves, na segunda-feira, tal como tinha acontecido na primeira mão dos 16 avos-de-final da Liga Europa. Numa partida em que o técnico lançou os menos utilizados e promoveu a estreia de Florentino, Jota ficou de fora e restou como consolo o abraço do treinador no final. Falta saber se a data da estreia, na era Lage, só atrasou... uma semana.