Criança polaca de 7 anos com proposta para reforçar o Benfica

Chama-se Kacper Bywalec, tem apenas sete anos, mas apesar da sua idade precoce parece destinado a altos voos no futebol europeu. Os vídeos partilhados nas redes sociais, onde surge a fazer jogadas dignas de um futuro craque, deram-lhe o espaço mediático e agora, ao que parece, estará muito perto de surgir a sua primeira chance de se mostrar num clube de elite, no caso o Benfica. A informação é adiantada este sábado pelo jornal 'Katowicki Sport', que revela a existência de uma oferta do clube da Luz para que o pequeno Kacper e a sua família se mudem para Lisboa, de forma a que o pequeno craque possa desenvolver o seu talento no Seixal. Uma proposta que, refira-se, surge na sequência de um período de testes realizado nas últimas semanas nas águias, onde o jovem, que tem Messi como ídolo, se destacou.

"Estamos a considerar. Ainda aguardamos todos os detalhes, pois seria uma mudança radical, quase como se tivesse de nascer de novo", revelou Kacpra Bywalec, pai do esquerdino, em declarações ao jornal 'Przeglad Sportowy'.



De notar que Kacper é um verdadeiro fenómeno de popularidade no seu país, contando já com um página verificada no Facebook na qual conta com mais de 35 mil seguidores. É aí onde o seu pai partilha os vídeos dos lances do seu filho, alguns deles já com mais de cem mil visualizações.