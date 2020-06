«O Benfica precisa de um upgrade grande»: tudo sobre a crise encarnada ao minuto

10h54 - Bruno Costa Carvalho diz na TSF que é "inadmissível" o Benfica perder o campeonato para "um clube falido". Quanto ao futuro treinador diz que deveria ser encontrada uma solução consensual.





10h40 - Bruno Costa Carvalho voltou a comentar a derrota frente ao Marítimo num post no Facebook: "Relativamente ao jogo de ontem, que é um espelho de toda a época, o que eu penso é que o Benfica precisa de um upgrade grande. Precisamos de melhorar em tudo para sermos totalmente dominadores em Portugal e muito fortes na Europa."10h36 - Ainda à TSF, Rui Gomes da Silva comenta as palavras de Vieira sobre a possibilidade de se demitir : «É tudo mentira. Diz que vai embora e nunca vai»10h30 - Rui Gomes da Silva acusa Vieira de ser o responsável por esta crise e frisa, em declarações à TSF, "é tudo feito em nome de um interesse pessoal e não de uma estratégia".10h01 - Hoje não haverá treino. Está marcada apenas uma sessão de banhos e massagens.Cerca de 20 adeptos do Benfica contestaram a equipa e Luís Filipe Vieira à chegada do autocarro ao Seixal, pouco depois da meia noite. Cartazes a pedir a demissão do presidente, do treinador e vários apupos, com muita polícia presente a garantir a ordem. Veja aqui as imagens. 9h10 - Tiago Pinto foi o primeiro responsável da estrutura a ser visto a entrar no Seixal.8h20 - Os responsáveis benfiquistas procuram dar início a um novo ciclo, mas, para já, a liderança dos campeões nacionais deve ficar a cargo de Renato Paiva, treinador de 50 ano e que já leva 15 entre os escalões de formação.8h10 - Mauricio Pochettino responde hoje ao convite dos encarnados, apurou Record. Depois de Vieira ter tentado, sem sucesso, o regresso de Jorge Jesus, a SAD apontou baterias para o argentino, que está livre desde novembro passado, após ter deixado o Tottenham. O técnico, que continua a receber o salário dos spurs, testemunhou ontem a renovação de contrato do filho, Maurizio, com o clube londrino. Como mostra a imagem ao lado, Pochettino vestia uma t-shirt do Tottenham.8 horas: Bom dia. Acompanhe aqui tudo o que se passa no Benfica, que está à procura de treinador depois de Lage ter apresentado segunda-feira o pedido de demissão.