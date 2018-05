Cristante é por esta altura um dos nomes que mais tinta vai fazendo correr nos diários italianos e, segundo o ‘Tuttosport’, o (ainda) médio benfiquista está no epicentro de uma verdadeira disputa milionária. Afinal, com a Atalanta – ali esteve emprestado – prestes a exercer a opção de compra por 4 milhões de euros, Juventus, Inter Milão, Lazio, Roma e Nápoles perfilam-se como futuro destino do jogador, avaliado em... 30 milhões. Em Inglaterra, o Everton também estará decidido a avançar.