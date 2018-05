Continuar a ler

E enquanto não há anúncio oficial, uma coisa é clara: Cristante acaba por ser um autêntico jackpot para a Atalanta. Cedido pelo Benfica com opção de contrato de 4 milhões de euros, o internacional italiano vai render um lucro acima dos 20 milhões. E se o médio parece já estar convencido, a parte mais complicada será convencer a Atalanta a baixar as suas exigências, já que segundo a imprensa italiana estará a pedir 35 milhões de euros, ainda que se diga que uma oferta na ordem dos 26 milhões será suficiente para convencer o clube de Bergamo a negociar.

Bryan Cristante tem vínculo com o Benfica até final da próxima temporada, mas é cada vez mais claro que o futuro do médio vai ser bem longe da Luz (até porque a Atalanta vai exercer a cláusula de opção de compra a que tem direito).A boa temporada em Itália abriu-lhe as portas dos gigantes do futebol transalpino, que agora esgrimem argumentos para convencê-lo a assinar contrato. Nesse sentido, segundo a Fox Sports Italia, a Roma já terá chegado a entendimento com a equipa de representação do médio, ao qual oferece um contrato de cinco temporadas, com um vencimento anual de 2 milhões de euros.

