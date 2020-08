Cristian D’Amico: «Não quero vender ilusões, contratar Lema é muito difícil»

Cristian Lema findou o empréstimo ao Newell's Old Boys em junho último e aguarda agora instruções sobre onde vai jogar na próxima temporada. O central argentino, de 30 anos, vai treinando em Puerto Madryn, no país-natal, com o apoio dos treinadores do Newell's, via Zoom, enquanto cumpre um período de férias.





Apesar do apoio, o emblema leproso não está esperançoso em voltar a contar com os préstimos do experiente defesa. "Contratar Lema é muito difícil, há que competir com o mercado europeu. Não quero vender ilusões às pessoas. Pelo Lema apenas podemos fazer uma oferta por um novo empréstimo e é muito complicado que aceitem", vincou Cristian D’Amico, vice-presidente do Newell's, em declarações ao programa Zapping Sport, da Rádio Dos.Os encarnados pedem 2,5 milhões de euros pelo passe de Lema, jogador que tem contrato com o Benfica até junho de 2023.