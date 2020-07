Cristian D'Amico: «O nosso objetivo é ficar com o Lema mas também depende do Benfica»

Cristian D'Amico, vice-presidente do Newell's Old Boys, reiterou esta quarta-feira que o objetivo do clube argentino é continuar a contar com os serviços do central Cristián Lema, emprestado na última época pelo Benfica. O dirigente explicou as dificuldades com que os leprosos se debatem para assegurar os serviços de jogadores como o defesa de 30 anos.





"O nosso objetivo é ficar com o Lema. O jogador terminou contrato a 30 de junho. Há boas expectativas mas também depende do Benfica. Para eles o tempo é outro, se calhar vamos ter de estar um pouco. Estamos sempre otimistas. Hoje não é fácil competir a nível mundial [a nível monetário]. Competir com o valor do dólar é muito difícil. Perdemos competitividade. Vamos trabalhar para que o Cristián possa continuar no nosso clube", sublinhou D'Amico em declarações à TNT Sports.Recorde-se que Lema tem contrato válido com as águias até junho de 2023.