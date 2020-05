Cristian Lema pretendido pelo Colón

Cristian Lema já sabe que não vai ficar no Newell's Old Boys mas, ainda assim, o futuro poderá passar pela Argentina. O central, de 30 anos, que tem contrato com o Benfica até junho de 2023 é pretendido pelo Colón, segundo documenta o jornal 'El Litoral', outro clube da província de Santa Fe. O clube onde joga a ex-águia Guillermo Celis procura um defesa-central e os 22 jogos oficiais e quatro golos chamaram à atenção dos responsáveis do Colón.





No Newell's com o qual finda contrato em junho Lema já sabe que não ficará. O Benfica não está recetivo a renovar o empréstimo e o emblema argentino não tem dinheiro para pagar a opção de compra estimada em dois milhões de euros. O problema é que, mesmo se tivesse, está agora impedido pela FIFA de inscrever jogadores nas próximas três janelas de transferências.Confrontado em março sobre a possibilidade de ficar no Newell's, o jogador que o Benfica recrutou ao Belgrano em 2018 preferiu não abordar o tema. "É algo que não passa por mim, mas sim pelo Benfica. Mantenho-me à margem e não posso intervir no assunto", explicou Lema na altura, defesa que tem apenas dois encontros oficiais jogados pelas águias.