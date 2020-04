Cristian Lema: «Tenho contrato até junho, não sei o que se vai passar»

Cristian Lema sente-se feliz ao serviço do Newell's Old Boys. Esta temporada, soma 22 partidas oficiais e quatro golos apontados na Argentina mas o futuro é uma indefinição. "Tenho contrato até junho, não sabemos o que se vai passar face a esta situação no futebol", reiterou o jogador emprestado pelo Benfica citado pelo 'Diario Jornada'.





Lema, de 30 anos, abordou também a redução salarial levada a cabo pelo Newell's. "Entende-se que assim seja porque as competições estão todas paradas. O acordo entre o clube, equipa técnica e jogadores é algo muito bom. Neste momento o mais importante é outra coisa, há pessoas que trabalham para o clube que necessitam do dinheiro. Se pudermos dar uma mão dessa forma que assim seja", deixou claro o jogador que tem vínculo com os encarnados até 2023.