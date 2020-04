Críticas a Fábio Veríssimo valem multa de 816 euros ao Benfica

O Benfica foi punido com uma multa de 816 euros, por críticas feitas à forma como Fábio Veríssimo dirigiu a receção do FC Porto ao Santa Clara, em jogo a contar para a Taça de Portugal, disputado em dezembro. No dia seguinte a esse encontro, que os dragões venceram por 1-0, as águias questionaram a escolha do árbitro da AF Leiria para os encontros do rival.





"Como é possível nomear Fábio Veríssimo para jogos do FC Porto? Ontem, as escandalosas decisões vistas por todos menos por árbitro e VAR falsearam mais um resultado. Alguém acredita que a dupla Veríssimo/Luís Ferreira não viu a falta antes da marcação do golo ou o lance violento de Zé Luís? Claro que viu como todos nós. Existem lances que são, naturalmente, suscetíveis de discussão, mas, em casos como estes, só não vê quem não quer. E o pior é que nestes lances torna-se impossível dar o natural benefício da dúvida, pois acresce o historial conhecido dos protagonistas. Também aqui, infelizmente, só não vê quem não quer", poderia ler-se no site oficial do clube da Luz.Foi este excerto que levou a que o Benfica fosse acusado "da prática de uma infracção disciplinar grave de ofensa à honra, dignidade ou consideração", e que levou à multa ao clube da Luz, pois, o Conselho de Disciplina considera que houve dolo e ponderação na publicação daquele excerto."Vale a pena sublinhar não só a atuação com dolo, como também a especial censura que a atuação da arguida merece: na verdade, tendo o jogo em causa ocorrido no dia 19 de dezembro de 2019 esta não deixou de, já no dia seguinte, fria eponderadamente, ciente do que faria, afirmar (como afirmou) a falta de isenção e imparcialidade da equipa de arbitragem. E esta atitude não pode, naturalmente, deixar de ser alvo de vigoroso repúdio nesta sede", pode ler-se no acórdão que pune o clube da Luz com a multa de 816 euros.