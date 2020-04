CSA já esfrega as mãos com dinheiro que vai receber por Pedrinho

Clube no qual Pedrinho deu os primeiros pontapés na bola, entre os 7 e os 12 anos, o CSA já faz contas à vida em relação à verba a que terá direito na sequência da transferência do jovem médio rumo ao Benfica. Como emblema formador, o conjunto de Maceió irá receber uma parte do mecanismo de solidariedade, uma verba que segundo o seu presidente andará em torno dos 50 mil euros.





"Isso já foi reconhecido. Inclusive, o escritório jurídico que nos presta assessoria desportiva já notificou o Benfica e o clube respondeu a dizer que só está à espera da publicação no Boletim da UEFA e da FIFA para, quando fizer o pagamento ao Corinthians, destinar a parte que cabe ao CSA. Não sabemos ainda o valor exato, mas falou-se que é algo próximo dos 300 mil reais [50 mil euros]", explicou Rafael Tenório em declarações ao Globoesporte.Refira-se que para lá do CSA também o Vitória irá receber uma parcela da transferência, por ter sido o clube do médio entre 2011 e 2013, imediatamente antes da sua mudança para o Corinthians.