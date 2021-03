Csoboth já renovou com o Benfica: extremo estava encostado desde janeiro

Kevin Csoboth já renovou contrato com o Benfica. O jogador, de 20 anos, que estava encostado sem jogar nem treinar com a equipa B, por dificuldades em prolongar o vínculo com as águias, já voltou a trabalhar sob as ordens de Nélson Veríssimo, apurou Record. O processo desenrolou-se nos últimos dias, com Luís Filipe Vieira a fazer um esforço para resolver a situação do húngaro, assim como a de Jeremy Sarmiento e Ronaldo Camará, que também estão sem treinar há bastante tempo.





Por agora, só mesmo Csoboth chegou a acordo, podendo o jogador voltar a ser opção para a formação secundária das águias, tal como aconteceu até janeiro, quando os responsáveis benfiquistas decidiram afastá-lo dos treinos. Até esse momento, o extremo tinha sido opção em 10 encontros, tendo apontado um golo, registo que pretende melhorar até ao final da época.O problema mais complicado continua a ser o de Jeremy Sarmiento, jogador que esta temporada nunca treinou em nenhuma equipa, tendo feito apenas ginásio, sem qualquer plano ou controlo dos responsáveis benfiquistas. Segundo foi possível apurar, a situação do anglo-equatoriano dificilmente se irá reverter, pois o jogador, que esteve para renovar com o Benfica em maio de 2020, já terá assinado um pré-acordo com outro clube.Quem também continua limitado ao ginásio é Ronaldo Camará, uma das maiores promessas da formação benfiquista. Com 18 anos, vinha a ser aposta frequente na equipa B, onde já tinha sido opção em 12 jogos e marcado dois golos, antes de ser afastado das opções da equipa técnica de Nélson Veríssimo.