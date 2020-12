Cuca admite perder Lucas Veríssimo antes das ‘meias’ da Libertadores

O treinador do Santos, Cuca, admite perder Lucas Veríssimo antes das meias-finais da Taça Libertadores, cuja primeira mão está marcada para 5 e 6 de janeiro.

Consumado o triunfo diante do Grémio (4-1), que confirmou a qualificação do Peixe, Cuca projetou as alterações na equipa que comanda, mesmo que não tenha falado em nomes. O treinador corre mesmo o risco de ficar sem a dupla de centrais titulares.

“Muitas coisas vão acontecer antes das meias-finais. Há jogadores em final de empréstimo [Luan Peres] e outros que provavelmente serão vendidos [Lucas]. Temos de resolver a proibição de inscrição de novos jogadores”, alertou.