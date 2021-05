Da "atuação caprichosa" do árbitro a Everton ter justificado "finalmente" o valor investido

O Benfica venceu o Sporting num dos dérbis mais emocionantes dos últimos anos. O 4-3 espelha o jogo que se viu, com as águias a dominarem na primeira parte e o Sporting a responder na segunda, ameaçando mesmo o empate, apesar de ter estado a perder por 3-0 e 4-1. Com este triunfo, o Benfica é a primeira equipa a ganhar ao Sporting nesta edição da Liga NOS, ao final de 33 jornadas. Record ouviu conhecido adeptos do Benfica sobre a partida





"Foi um jogo entretido. O Benfica jogou muito bem, mais na 1ª parte, com muitas movimentações no ataque. O Sporting recuperou no 2º tempo, mas foi uma vitória justa. Foi dos melhores jogos da época do Benfica, pena ter sido só agora. Vencer o Sporting é sempre importante.""Foi a melhor 1ª parte do Benfica na época. Após a entrada do Gabriel, o rendimento caiu, como é hábito. O Everton justificou finalmente o dinheiro que se pagou. Podíamos ter ganho com mais calma e serenidade e derrotámos o campeão nacional. Árbitro teve atuação caprichosa.""Sofri um bocadinho. O Benfica entrou muito bem, para ganhar, já o Sporting esteve muito aquém do que se tem visto, até pelas mexidas forçadas. Até aos 70’, o Benfica foi melhor, com golos bem trabalhados. A entrada do Palhinha e do João Mário fizeram diferença. Grande jogo e vitória justa."