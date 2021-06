Da doença do pai ao investimento na investigação: Vertonghen apoia luta contra a epilepsia

O jornal belga 'HLN' revela que Jan Vertonghen faz investimentos numa empresa que desenvolve tecnologia no sentido de tratar a epilepsia. A doença diz muito ao central do Benfica e da seleção belga, de 34 anos, cujo pai lutou contra um cancro no cérebro e teve de lidar com graves ataques epiléticos nos seus últimos anos de vida.





A empresa é a Epilog, sediada em Ghent, que desenvolve um software para a análise de ondas cerebrais. A tecnologia ajuda os médicos a compreenderem melhor os dados do eletroencefalograma, permitindo-lhes adequar os tratamentos de uma forma mais eficaz. A Epilog acaba de angariar 1 milhão de dólares para melhorar ainda mais a tecnologia e estendê-la a outros distúrbios neurológicos.Um dos investidores é precisamente Jan Vertonghen. Além da causa lhe ser próxima, o jogador é amigo de infância de Gregor Strobbe, CEO da Epilog. "Acredito firmemente na história de crescimento. A Epilog é uma empresa maravilhosa que está no meu coração. Estou, portanto, muito satisfeito por poder contribuir através deles para a pesquisa e o cuidado daqueles que têm que lidar com a epilepsia ", disse o futebolista, através de um comunicado, à imprensa.A mãe de Vertonghen, Ria Mattheeuws, recorda o sofrimento por que o marido passou. Jan tinha apenas cinco anos quando o pai foi submetido à radiação pela primeira vez, mas cinco anos mais tarde Paul teve uma recaída. "Ele teve ataques de epilepsia graves como consequência da sua doença. "As crianças eram pequenas e não viram muito os ataques, já que costumavam estar na escola, mas sei que isso afetou-os muito."Paul Vertonghen morreu em 2007, aos 58 anos. Jan, então com 18 anos, jogava no Ajax e a mãe, numa entrevista anterior, contou que o filho vivia muito preocupado com o pai. "Vimo-lo deteriorar-se, ele estava numa cadeira de rodas. O Jan ligava diariamente para saber como estavam as coisas. Às vezes, quando eu sabia que havia um jogo importante, não lhe dizia que o pai não estava bem."A mãe explica que Vertonghen não é dado a gastos extravagantes. "Isso não é nada dele. O Jan é acima de tudo um homem de investimentos inteligentes ", admitiu Ria.Jurgen Van Broeck, diretor comercial da Epilog, não revelou o montante oferecido pelo futebolista. "O Jan sempre acompanhou de perto a evolução da empresa. Ele conhece o nosso CEO desde a escola e manteve sempre contacto. Além disso, tem uma ligação emocional connosco por causa da doença do pai. "Vertonghen, refira-se, fundou há três anos a 'Fundação Jan Vertonghen', uma entidade que organiza atividades para crianças doentes, deficientes e necessitadas.