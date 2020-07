Da escolha de Jorge Jesus aos possíveis reforços: Benfica deixa garantia para a nova época

Através da habitual newsletter publicada no site oficial do clube, o Benfica reage esta quinta-feira aos nomes que têm sido apontados como possíveis reforços das águias, afirmando que alguns dos negócios indicados são "perfeitamente incomportáveis para a realidade do país e do mercado".

Na mesma nota, o clube da Luz assegura que a próxima temporada está a ser preparada "com todo o rigor, critério, exigência e ambição, tão bem simbolizados na já conhecida escolha do treinador para um projeto de futuro e ganhador".