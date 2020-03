Da monitorização diária à alimentação rigorosa: o acompanhamento detalhado aos jogadores do Benfica

Ricardo Antunes revelou, esta sexta-feira, a forma como as águias se prepararam para o cancelamento do campeonato imposto pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) por tempo determinado devido ao surto de Covid-19.





Em declarações à BTV, o médico das águias realçou a "estrutura profissional à volta dos jogadores", afirmando que cada um dos atletas receberá "um trabalho muito individualizado" contando com o auxílio do Benfica LAB, dos nutricionistas do clube e do próprio departamento médico."Temos uma estrutura profissional à volta dos jogadores que é muito boa e muito forte, obviamente isto estava adivinhar-se e a perceber-se que não havia condições para continuar com o campeonato nesta fase. O que começámos a preparar foi um trabalho muito direcionado para cada jogador. Temos grupos de pessoas, seja da equipa técnica, do Benfica LAB, da nutrição e do próprio departamento médico, com um trabalho muito individualizado com os atletas", começou por dizer o responsável pela equipa médica das águias.Ricardo Antunes revelou ainda que os jogadores "perceberam a sua responsabilidade civil e social" e aceitaram trabalhar em conjunto com todo o staff, mantendo ainda o plano de alimentação que habitualmente estão sujeitos nas instalações do clube."Os atletas perceberam a sua responsabilidade civil e social e acabaram por perceber tudo isto e aceitar dirigindo as suas forças no sentido de também puderem colaborar connosco. Todo esse trabalho relativamente à programação individual é tido em linha de conta mesmo para cada atleta. Um atleta que tenha uma determinada lesão ou tenha alguma queixa especifica tem um trabalho direcionado para ele. O nosso nutricionista, em conjunto connosco, faz a nossa suplementação, prepara toda a alimentação que devem efetuar e estão habituados a fazer. Tudo isso é realizado", apontou."O André [Almeida] brincava hoje a dizer: 'Nós só temos de nos preocupar realmente em jogar futebol'. O atleta percebeu tudo isso, está isolado e a comida chega-lhe à porta. O atleta faz a alimentação que habitualmente faz connosco, seja no Seixal ou mesmo em casa. Há um plano que é efetuado pela estrutura. Dentro da estrutura, criam-se grupos que são responsáveis por quatro atletas cada. Monitorizamos isto diariamente para que tenham a sua condição física mantida, um caso igual para a alimentação tal como acontece no Seixal", disse."Neste momento o plano está traçado. Temos uma avaliação diária deles. Queremos manter toda a condição física deles ao mais alto nível. Eles terminaram a reunião hoje e muitos deles saíam e pegavam numa balança. Têm uma balança digital que o Benfica comprou para cada um deles poder ver o seu peso diariamente e mandar para o nosso nutricionista e para o nosso departamento, de forma a perceber-se se está a evoluir bem. Este é só um exemplo. A nível da forma física tudo será monitorizado via telefone ou vídeo para se perceber se os exercícios que estão a fazer são adequados e se sentem bem. Há trabalho que pode ser alterado de um dia para o outro. A planificação está feita todo este período. Seria muito melhor trabalhar em conjunto mas não é possível. Mantendo esta condição física, a qualquer momento podemos ter a hipótese de ter boas notícias, e aí vamos trabalhar em conjunto. Com o seu planeamento, os jogadores estarão a uma condição física elevada para que começamos a trabalhar em conjunto", referiu."Vamos reunir de três em três dias com a Federação e com os médicos dos outros clubes para avaliar periodicamente o que está a acontecer no nosso país e no mundo. Nesse sentido, vamos planear o regresso à actividade. Se planearmos o regresso de hoje para amanhã não será para jogar, obviamente. Será para os atletas trabalharem em conjunto para a competição", frisou.