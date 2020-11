Da vantagem pontual ao "melhor jogo até agora": a antevisão de Jorge Jesus ao jogo no Bessa

O Benfica defronta o Boavista na segunda-feira em jogo da 6.ª jornada da Liga NOS (21 horas) e Jorge Jesus não poupa elogios ao adversário que vai encontrar no Bessa.





No último jogo acrescentei a exibição o facto de sentir que foi o melhor jogo que a equipa tinha feito até à data. Tudo aquilo que definimos para os momentos do jogo, a equipa esteve bem. Trabalhamos todos os dias, como todas as equipas, e vamos melhorar. Equipa teve momentos muito bonitos.É um clube carismático e de tradição no futebol português. É uma equipa que tem mais valor do que a classificação reflete. São momentos que as equipas têm. Tem jogadores muito conhecidos e esperamos um jogo difícil, como normalmente é no Bessa. Este não vai fugir à regra.Temos 5 pontos de avanço. Falta-nos um jogo. Esperava que a equipa tivesse o rendimento que está a ter e ganhar todos os jogos. Em relação à pontuação, são fatores do campeonato e dos jogos. Vai acontecer a todos.