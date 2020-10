Damac oficializa chegada de Cristian Lema

Cristian Lema foi ontem oficializado como reforço do Damac, emblema da Arábia Saudita. A saída do central rende um encaixe de um milhão de euros, mas, ao todo, o volume é maior. Afinal, o defesa tinha mais três anos de contrato, auferindo um salário bruto na casa de um milhão de euros. A águia poupa, desta forma, 3 M€. Lema, de 30 anos, chegou ao Benfica em 2018, do Belgrano, mas nunca se afirmou. Alinhou em apenas dois encontros oficiais.