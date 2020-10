Damásio apoia Vieira: «Temos de dar valor a quem tornou o clube apetecível»

Manuel Damásio exerceu esta tarde o seu direito de voto no pavilhão da Luz e não escondeu que a sua escolha foi para a lista de Luís Filipe Vieira.





"Costumo dizer que o Benfica está apetecível. Há uns a quem vinha gerir o Benfica tinha de acudir às suas poupanças para pagar despesas do clube, mas hoje é o clube paga. Vão aparecer cada vez mais pessoas com capacidade. O Benfica está diferente. Temos de dar valor a quem numa altura em que o Benfica não estava diferente fez o clube tornar-se apetecível", explicou o antigo líder dos encarnados.Depois, abordou o facto de alguns candidatos terem falado em falta de democracia. "A história do Benfica é rica em democracia. Isto não é possível e nem acho bem os adversários estarem a usar isso. Não vêm trazer uma mais valia ao Benfica. Este homem [Vieira] está identificado com o processo, merece que estes quatro anos sejam para solidificar isto. Querem a saída empurrada de um homem destes? Não estou de acordo."Damásio foi confrontado com a questão dos processos judiciais. "Ele disse que se fosse acusado ele próprio pediria a demisssão. Se isso for verificado ele sai pelo seu pé, mas se Deus quiser não será verificado."E será Rui Costa o sucessor de Vieira? "São os sócios quem vão decidir. Gosto muito do Rui Costa, como pessoa e como jogador, mas daqui a quatro anos ninguém sabe o vai acontecer."