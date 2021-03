Daniel dos Anjos: «Este dia ficará marcado na minha vida»

Daniel dos Anjos assinalou o regresso aos treinos após superar uma miocardite aguda e espera agora voltar à "boa forma" assim que possível.





"Estou muito feliz pelo meu regresso. É um dia importante, o facto de estar de volta. Fui muito bem recebido pelos meus companheiros. Estou feliz. Este dia ficará marcado na minha vida por ter vencido isso. Estou grato à minha família e ao clube por todo o apoio que me deram. Isso vai ser importante. Agora é voltar progressivamente e trabalhar que logo voltarei à boa forma", vincou o avançado do Benfica em declarações às redes sociais do clube.O dianteiro brasileiro, de 25 anos, suspendeu a atividade profissional em dezembro após lhe ter sido detetado o problema cardíaco. Recorde-se que o jogador que chegou à Luz em 2017 estreou-se esta temporada com a camisola principal das águias, frente ao Paredes, na Taça de Portugal, a 21 de novembro último.