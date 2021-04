Daniel dos Anjos lembra momentos de incerteza: «Será que vou acordar?»

Daniel dos Anjos, avançado da equipa B do Benfica, já voltou a treinar, após ter recuperado de uma miocardite aguda. O jogador brasileiro não esquece, porém, os momentos de incerteza e os receios que teve quando foi confrontado com o diagnóstico.





"Lutei todos os dias para estar bem, mas não foi fácil. Consegui manter-me emocionalmente tranquilo. Fiquei vários dias com muito medo de deitar-me no sofá e será que vou acordar? Sim, tive muito medo de não voltar a jogar. Não voltar a fazer o que amo, que é jogar futebol, foi um dos maiores receios", contou o futebolista, de 25 anos, ao Canal 11.O avançado começou por ser diagnosticado com Covid-19, pouco depois de se ter estreado pela equipa principal das águias, diante do Paredes, para a Taça de Portugal. "Recebi de essa informação de forma tranquila e estive assintomático nos primeiros dias. Mas, passados cinco dias, comecei a sentir fortes dores no peito. Falei com o médico e foi diagnosticada miocardite."O choque foi grande. "Senti muita angústia. Quando fui diagnosticado, fiquei com muitas dúvidas, incertezas. Isso acabou por mexer comigo psicologicamente. Tive de ser forte para aguentar", refere.Daniel dos Anjos, que suspendeu a carreira, revela que contou com a ajuda da psicóloga do Benfica e que a receita passou por repouso e alimentação cuidada. O jogador voltou aos treinos no final de março. "Agora, estou num nível de pré-época. Mais longa, mas a cada dia sinto-me melhor e a intensidade aumenta."O acompanhamento é rigoroso. "Três vezes de manhã tenho de medir os sinais vitais, os batimentos cardíacos. Está tudo certo e controlado", assegura, revelando o seu desejo: "Voltar a fazer uma partida oficial, mostra ao povo que venci isto."