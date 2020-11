Daniel dos Anjos orgulhoso

Daniel dos Anjos abordou a estreia na equipa principal, no encontro com o Paredes, a contar para a Taça de Portugal, e assume que foi um orgulho ser chamado por Jorge Jesus.

“Incrível! Foi um momento único, muito especial, ficará marcado para mim e para a minha família, para todos. Temos objetivos, e este foi um que foi realizado. Agora é trabalhar mais, buscar mais para poder crescer e conquistar mais coisas”, afirmou, em declarações ao site oficial do Benfica, tendo ainda agradecido a hipótese concedida pelo treinador de ter entrado em campo, no encontro da prova rainha: “O míster Jorge Jesus deu-nos essa oportunidade e sentimos que a porta está sempre aberta. Só depende de nós, do nosso trabalho. Obviamente que há outros fatores, mas o mais importante é trabalhar para que as oportunidades surjam.”