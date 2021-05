Daniel dos Anjos: «Quando voltar a estar num jogo oficial será muito marcante para mim»

Daniel dos Anjos viveu uma época 2020/21 que não irá esquecer. O avançado brasileiro estreou-se pela equipa principal, contraiu Covid-19 e, depois, viu ser-lhe detetada uma miocardite aguda. O avançado brasileiro está recuperado e já pensa no primeiro jogo de águia após ter visto a carreira ameaçada.





"Fiz uma bateria de exames e todos deram certo. Queria correr na rua a gritar: ‘Eu venci e estou de volta’. Foi uma alegria imensa que não cabia no peito. Até certo momento eu não acreditava, mas quando realmente comecei a acreditar as coisas fluíram e aconteceram naturalmente. Quando voltar a estar num jogo oficial será muito marcante para mim, será algo inesquecível", considerou o futebolista de 25 anos numa reportagem da TVI.O dianteiro contratado pelo Benfica ao Flamengo em 2017 assumiu que, agora, "poder rematar ao guarda-redes é uma sensação muito boa" depois de ter frustrado as expectativas que tinha a seguir à estreia na equipa principal do Benfica, em novembro último, ante o Paredes. "Ter-me estreado na equipa principal deu confiança e pensava que partiria em busca de mais, para crescer. Estou naquele momento e levou um banho de água fria, com bastante gelo", afirmou Daniel dos Anjos, que agora é um homem revigorado. "O que sentia antes, hoje não sinto nada. Sinto-me leve e tranquilo. Sinceramente, não tenho medo nenhum", atestou.O futebolista brasileiro recordou um período em que "o principal medo era dormir e não acordar". "Poderia gerar uma morte súbita. Ia-me deitar no sofá com o medo", disse, lembrando o momento que mudaria a sua vida."Assim do nada sentia uma pontada. Foi numa sexta-feira. Da parte da tarde o doutor ligou-me e disse: ‘Encontrámos uma alteração. Tu tens infeção na parede do coração e isso vai levar tempo até recuperar’. Eu fiquei dois ou três minutos parados, em silêncio, sem saber o que fazer e comecei a chorar. Pensei o porquê de acontecer isto comigo, sem saber o que ia acontecer", declarou o jogador que soma sete jogos pela equipa B em 2020/21 e um pela formação principal", explicou.