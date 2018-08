O Benfica está no mercado à procura de um defesa-direito e a contratação do italiano Matteo Darmian, dos quadros do Manchester United, está em avaliação. A chegada do jogador será sempre por empréstimo de uma temporada, sendo que os encarnados pretendem que o emblema inglês suporte parte do salário, de 2,5 milhões de euros.Darmian, de 28 anos, está há muito referenciado pelo Benfica, que sabe da insatisfação do jogador no conjunto comandado por José Mourinho. Contactados por Record, os representantes do lateral, Tullio Tinti e Manuel Montipò, não se mostraram disponíveis para esclarecer a situação do futebolista.A necessidade de contratar mais um jogador para o eixo direito da defesa surgiu após a lesão grave de Ebuehi no joelho direito. O nigeriano vai ficar parado cerca de seis meses e, por isso, a equipa técnica considera preferível ter mais um elemento para fazer concorrência a André Almeida. Luís Filipe Vieira pretende dar mais um lateral a Rui Vitória, mas caso tal não se verifique, a solução irá passar por recuar Salvio sempre que necessário. *