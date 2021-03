Darwin ainda limitado

Jorge Jesus disse ontem estar confiante de que poderá contar já hoje com Darwin Núñez e Vertonghen, depois de terem apresentado melhorias significativas no treino. No entanto, ao que foi possível apurar, tanto o internacional uruguaio como o central belga ainda não treinaram sem limitações, pelo que dificilmente serão opção para o embate de hoje no Jamor. O avançado recupera de uma tendinopatia do quadricípite à direita enquanto o defesa está a contas com uma mialgia na coxa direita.