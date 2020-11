José Perdomo, responsável pela ida de Darwin Nuñez para o Peñarol, acredita que o avançado benfiquista ainda não chegou ao auge e que ainda tem muito para mostrar.

"O Darwin ainda não tocou no tecto. Tem mais para dar, mais para aprender", assinalou, em declarações ao programa ‘Deportes 360’ da Rádio Monte Carlo, mostrando ainda confiança em que o jogador tomou a melhor decisão ao mudar-se para o Benfica:





"Está numa grande instituição, eu próprio me informei sobre as condições do Benfica, e eles melhoraram muito, têm grandes infraestruturas. E tem um técnico que já foi campeão da Libertadores, que foi quem o pediu e isso joga a favor dele. Seria difícil estar num clube melhor."