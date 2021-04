Darwin ‘ameaça’ Waldschmidt

Waldschmidt pode perder o lugar que ocupou no onze nos últimos seis encontros. Com Darwin em cada vez melhor forma do ponto de vista físico, é possível que Jorge Jesus opte por colocar o uruguaio na frente ao lado de Seferovic. E, perante este cenário, seria Waldschmidt o sacrificado, regressando ao banco de suplentes.

O rendimento do alemão esteve longe de ser o melhor, no encontro com o Paços de Ferreira, tendo acabado por sair logo ao minuto 61. E, agora, está mesmo em aberto a possibilidade de ficar de fora do onze das águias. Quem tem lugar reservado na frente de ataque das águias é Seferovic, o melhor marcador das águias na presente temporada. O Internacional suíço tem sido a figura da equipa nas últimas semanas e procura regressar aos golos.