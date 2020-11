Darwin brilha nos livres ao serviço do Uruguai

Darwin Núñez esteve em destaque no último treino do Uruguai. O jogador do Benfica foi um dos escolhidos de Óscar Tabárez para bater livres e a verdade é que esteve irrepreensível. Segundo a ESPN, o lote composto por Luis Suárez, Damián, De la Cruz e Jonathan Rodríguez (que já passou pela Luz, entre 2014 e 2015) também brilhou na cobrança de livres.

Quanto a Darwin, esteve perto do golo, no Bessa, num lance do género. O uruguaio fez a bola rasar a barra. A seleção Celeste defronta hoje a Colômbia, em jogo de apuramento para o Mundial de 2022, e o avançado deve começar no banco.