Darwin comenta parceria com Seferovic: «Entendemo-nos bem a jogar juntos»

Darwin Núñez assumiu que o Benfica passou por dificuldades na primeira parte frente ao Portimonense, mas sente que a equipa subiu de produção na segunda.





"Foi um jogo muito complicado durante a primeira parte. Por sorte conseguimos marcar antes de acabar a primeira parte. Na segunda, falamos com o mister. Emendámos alguns erros. Depois entrei, veio o golo. Estivemos melhor", frisou, à Sport TV.O avançado comentou ainda a parceria com Seferovic. "Somos dois jogadores distintos. Seferovic é um jogador de área. Todas as bolas que vão para ele, faz golo. Não desaproveita. O mister pede-me para aproveitar o espaço, em velocidade. Entendemo-nos bem a jogar juntos. Já nos entendemos muito melhor.O uruguaio, que apontou o 2-1, falou ainda das jornadas que restam disputar. "É um campeonato. Há três equipas na luta. Temos de estar focados no nosso jogo, jogarmos todos os jogos e ganharmos os três pontos. Não gostamos de perder ou empatar. Outra equipa pode ir lá a frente uma ou duas vezes e marcar. O nosso objetivo é pensar jogo a jogo", concluiu.